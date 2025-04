Le conseguenze dell'abbandono di Hamilton vengono svelate in un documentario Netflix

Le conseguenze dell'improvvisa uscita di Lewis Hamilton da Mercedes in Formula 1 si sveleranno in un documentario esclusivo, mentre ulteriori dettagli saranno divulgati in vista del Gran Premio di Miami.

Il sette volte campione ha segnato un punto di svolta nell'automobilismo moderno, spingendo il team a cercare un nuovo talento capace di colmare il vuoto lasciato da una vera leggenda. Questa decisione, di grande impatto sia sportivo che commerciale, ha suscitato non poche aspettative tra gli appassionati.

Il trasferimento del pilota quarantenne alla Ferrari ha registrato un successo senza precedenti per la Scuderia, con i cappellini iconici al numero 44 che hanno invaso i negozi nel nuovo rosso distintivo. Tuttavia, da quando ha preso il volante della sua nuova vettura, Hamilton ha avuto difficoltà ad ambientarsi. Contemporaneamente, il radicale cambiamento nella carriera del britannico ha spinto George Russell a emergere come figura centrale in Mercedes, proprio mentre Toto Wolff era impegnato nella ricerca della prossima grande stella, facendo così apparire Kimi Antonelli come simbolo di una nuova prospettiva per il team.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Dietro le quinte del passaggio a Mercedes di Antonelli

Wolff ha presentato il suo giovane prodigio italiano al Gran Premio di casa, e Antonelli ha calcato la celebre pista durante la FP1 del 2024. Il pilota si è distinto nei primi giri a Monza, nonostante un imprevisto incidente spettacolare nella Parabolica a bordo della Mercedes di Russell, evento che ha reso ancora più memorabile la sua prima apparizione. In meno di ventiquattro ore è stato confermato come sostituto di Hamilton per il 2025, segnando così un ulteriore capitolo nella storia di un team in costante evoluzione.

Questo emozionante weekend, ricco di azione, sarà al centro di un documentario nel quale Mercedes e WhatsApp offriranno ad Antonelli e Hamilton un trattamento in perfetto stile Netflix. Dopo il successo di Drive to Survive, la piattaforma di streaming ha intensificato la produzione di documentari sportivi avvincenti. Mercedes e WhatsApp hanno già lanciato qualche anticipazione su questo nuovo progetto tramite YouTube, mentre The Seat svelerà il dramma dietro le quinte, raccontando come la Scuderia abbia affrontato quello che viene definito “il cambio pilota più importante nella storia della F1”. Il trailer debutterà domani su YouTube (lunedì, 28 aprile) alle 15:00 BST, mentre la serie completa sarà disponibile dal 5 maggio 2025.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato