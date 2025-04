FORTE attacco al capo del team Ferrari!

Fred Vasseur, team principal della Ferrari, è stato il bersaglio di un durissimo attacco da parte di una figura storica del team.

Luca di Montezemolo, ex presidente della Scuderia, ha dichiarato quanto segue a Speedweek riguardo al dirigente francese della Ferrari: "La squadra è priva di leadership da anni.

Sì, manca l’anima. In passato si lavorava giorno e notte, l’azienda era pura passione. E ora si rincorre il successo quasi senza alcun piano!

Il loro sogno di un titolo mondiale con Hamilton alla Ferrari non diventerà realtà!", ha affermato nell’intervista.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

