La Ferrari fa una mossa storica per la F1!

Ferrari ha preso posizione riguardo a un possibile cambiamento storico all’interno della Formula 1.

Fred Vasseur, in dichiarazioni riportate da RacingNews365, si è espresso sulle possibilità di una modifica ai motori per il 2026: "La proposta è arrivata [sabato], ma non ho avuto tempo di pensarci e di discuterne con il responsabile dei motori.

La verità è che dobbiamo essere ricettivi alla situazione, perché è la prima volta che c’è un cambiamento così grande nel regolamento, a partire dal motore e poi anche dal telaio, il che significa che dobbiamo rivedere tutto.

"Giovedì convocheremo la Commissione F1 per parlare di questo, ma sono aperto a farlo perché dobbiamo concentrarci su ciò che è meglio per la F1 nel futuro", ha dichiarato.

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

