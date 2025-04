La Ferrari svela il suo più grande problema con la monoposto di Hamilton e Leclerc

Fred Vasseur, direttore della Scuderia Ferrari, ha rivelato il principale problema che il monoposto SF-25 dovrà affrontare nel 2025.

Il responsabile della scuderia ha ammesso, in un'intervista a F1Technical, che il nuovo modello presenta notevoli sfide, in particolare per la sensibilità degli pneumatici. "Gli pneumatici sono estremamente delicati: anche un minimo errore può costarti diverse posizioni", ha sottolineato Vasseur.

Evidenziando come, in una stagione in cui ogni errore pesa, la collaborazione tra i piloti e l'atmosfera positiva del team possano rivelarsi fondamentali per un ritorno in vetta. La delusione di Hamilton, che ha concluso il Gran Premio dell'Arabia Saudita al settimo posto, testimonia la sua determinazione e l’insaziabile sete di successo.

Nonostante le difficoltà incontrate, il team Ferrari guarda al futuro con grande ottimismo, convinto che ogni esperienza, anche quella amara, rappresenti un'opportunità per migliorare e affinare le strategie in un campionato estremamente competitivo.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

