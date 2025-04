Leclerc CONFESSA se ha un vantaggio su Hamilton in Ferrari

Charles Leclerc ha smentito categoricamente di avere un vantaggio su Lewis Hamilton in Ferrari.

In un commento pubblicato su GPBlog.com , il pilota monegasco ha illustrato il nuovo scenario che vivono entrambi nel 2025: "Un vantaggio contro Lewis in termini di configurazione estrema? Non lo so: anch'io è alle prime armi con questo assetto, che risulta davvero audace.

"Certo, conosco meglio la vettura e il team, ma affrontare un'impostazione così estrema è una novità per entrambi. È molto più efficace procedere in maniera uniforme, poiché richiediamo lo stesso comportamento al bolide in ogni fase.

"Mi ha colpito quanto fosse simile il nostro approccio in fase di entrata in curva: pur non volendo fare paragoni con altri piloti, siamo entrambi piuttosto aggressivi e chiediamo al nostro bolide di rispondere in modo identico".

Correlato: Charles Leclerc eguaglia la leggenda Ferrari di Alonso

Come va il Campionato Costruttori dopo il GP dell'Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita ha confermato il predominio della McLaren in Formula 1, anche se il campionato costruttori riserva ancora alcune sorprese. Sul circuito di Jeddah la pista ha messo in difficoltà sia i veterani che i nuovi talenti, costringendoli ad adattarsi rapidamente. Mercedes ha mantenuto un approccio costante, sfruttando al meglio le condizioni della gara, mentre la Red Bull Racing ha vissuto una corsa turbolenta a seguito dell'uscita precoce di Tsunoda e delle sanzioni per Verstappen. Una piacevole sorpresa è arrivata da Williams, che ha fatto un notevole balzo in avanti e si è affermata come la quinta forza in griglia.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dell'Arabia Saudita?

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato