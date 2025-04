Charles Leclerc ha raggiunto un traguardo storico nella casa Ferrari, equiparando il leggendario Fernando Alonso per numero di podi.

Dopo il suo recente podio al Gran Premio dell'Arabia Saudita, il pilota monegasco ha raggiunto 44 piazzamenti, posizionandosi al quinto posto nella classifica dei migliori risultati con la Scuderia.

A completare la classifica, Kimi Raikkonen conta 52 podi, mentre le prospettive per Alonso, ora improbabile vedersi nuovamente in Ferrari, lasciano spazio a ulteriori scalate nella storia del team.

Nonostante Leclerc non sia mai stato il principale contendente per il titolo mondiale, il suo percorso in Ferrari lo ha consacrato come figura imprescindibile e molto amata dai tifosi.

La sua ascesa costante e la determinazione in pista hanno saputo trasformarlo in uno dei favoriti della tifoseria rossonera, ispirando fiducia e passione ad ogni gara. Il contributo offerto, pur non essendo stato finalizzato alla lotta per un campionato, ha arricchito il patrimonio sportivo della Scuderia, rendendolo un punto di riferimento per le nuove generazioni.

Correlato: Hamilton è umiliato dal distacco che ha su Leclerc alla Ferrari

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato