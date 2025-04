Hamilton è umiliato dal distacco che ha su Leclerc alla Ferrari

Lewis Hamilton ha subito aspre critiche dopo la sua prestazione con Ferrari al Gran Premio dell’Arabia Saudita.

In particolare, il giornalista Van de Garde, citando le parole pubblicate su PlanetF1, ha denunciato un rendimento decisamente al di sotto degli standard attesi. Il pilota britannico, infatti, sembrava aver perso ogni scintilla in pista, registrando tempi notevolmente inferiori rispetto al compagno Charles Leclerc.

Su alcune manche è risultato da uno a due secondi più lento a giro, con una distanza complessiva di ben trenta secondi in classifica, un divario che ha sollevato non pochi interrogativi sulla sua competitività in gara.

Van de Garde ha commentato ulteriormente: "Credo che Hamilton abbia perso completamente il senso dell’orientamento, confondendo costantemente sinistra e destra, e questo evidenzia un problema serio che non può essere risolto da solo.

"La differenza fra le sue prestazioni e quelle degli avversari è troppo marcata, compromettendone la fiducia indispensabile. Un pilota di questo calibro deve sentirsi sicuro al volante, ma in questa gara la mancanza di sicurezza è stata evidente e preoccupante."

Se il compagno di squadra riesce a sfruttare un vantaggio di trenta secondi, la pressione psicologica cresce, soprattutto considerando che, ad eccezione della qualificazione al sprint in Cina, Hamilton è stato battuto in tutte le sessioni da un avversario in forma superiore.

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dell'Arabia Saudita?

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

