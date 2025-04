Lewis Hamilton Oggi: Forte discussione con la Ferrari; Brutale confessione

GPFans ti porta le notizie più rilevanti su Lewis Hamilton di Domenico 27° aprile 2025 nel mondo della Formula 1.

Charles Leclerc è nuovamente il miglior pilota della Ferrari, tanto che Fred Vasseur ha voluto commentare la prestazione di Lewis Hamilton. ::: LEGGI DI PIÙ

Dopo un'altra difficile prestazione con Ferrari, la leggenda della Formula 1 Lewis Hamilton ha espresso la propria frustrazione dopo il Gran Premio dell'Arabia Saudita, confessando di non essersi sentito a suo agio nel SF-25 nemmeno per un attimo. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton potrebbe trovarsi a dover affrontare tempi complicati in Ferrari, proprio in una settimana decisiva per la scuderia. Tuttavia, il sette volte campione del mondo sa bene che le sue preoccupazioni vanno ben oltre le sfide vissute in pista. ::: LEGGI DI PIÙ

Il Gran Premio di Arabia Saudita di domenica ha visto Oscar Piastri allargare il suo vantaggio nel campionato piloti, conquistando la terza vittoria stagionale e la seconda consecutiva. ::: LEGGI DI PIÙ

