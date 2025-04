Hamilton fa una brutale confessione mentre la Ferrari continua ad avere difficoltà dopo il GP dell'Arabia Saudita.

Dopo un'altra difficile prestazione con Ferrari, la leggenda della Formula 1 Lewis Hamilton ha espresso la propria frustrazione dopo il Gran Premio dell'Arabia Saudita, confessando di non essersi sentito a suo agio nel SF-25 nemmeno per un attimo.

Hamilton sta ancora cercando di adattarsi alla monoposto rossa sin dal suo ingresso nel team nel 2025, una sfida che si sta rivelando particolarmente ardua. Nel frattempo, il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha brillato, salendo sul podio a Jeddah, mentre Hamilton ha concluso la gara in settima posizione, distanziato di 39 secondi dal vincitore e di 31 secondi dal collega.

Dopo la corsa, quando gli è stato chiesto se avesse mai provato qualche momento di comfort durante il weekend, il pilota ha risposto con decisione: "No, neanche per un attimo". Ha poi aggiunto: "È chiaro che la vettura ha le potenzialità per essere competitiva, come dimostra il lavoro straordinario di Charles oggi... non posso biasimarlo".

Hamilton non ha parole per le prestazioni della Ferrari in F1

Alla domanda se potesse spiegare le differenze riscontrate, Hamilton ha semplicemente replicato "No", concludendo l'intervista in meno di 30 secondi. Il campione, che aveva già invitato i tifosi a moderare le aspettative in quanto in fase di ambientamento con la nuova macchina, continua a far sorgere dubbi su come un pilota con tanta esperienza possa trovarsi in così difficoltà, specialmente con un calendario di 24 gare che si prospetta impegnativo.

Il debutto di Ollie Bearman si è rivelato positivo, con il giovane pilota che ha conquistato punti sin dalla prima esperienza in Ferrari, mentre Kimi Antonelli ha dimostrato subito la capacità di adattarsi, occupando il posto che Hamilton ricopriva in Mercedes. Sebbene il campione vanti una vittoria in gara sprint con la Scuderia, quella sembra essere, finora, l'unica occasione in cui il SF-25 ha davvero brillato.

Con una pausa di due settimane prima del prossimo Gran Premio a Miami, Hamilton spera che lui e il team possano individuare presto le soluzioni necessarie per superare le attuali difficoltà.

