Hamilton progetta un GRANDE momento a New York mentre la tempesta infuria sulla Ferrari

Lewis Hamilton potrebbe trovarsi a dover affrontare tempi complicati in Ferrari, proprio in una settimana decisiva per la scuderia. Tuttavia, il sette volte campione del mondo sa bene che le sue preoccupazioni vanno ben oltre le sfide vissute in pista.

Il pilota 40enne ha avuto un avvio tutt'altro che lucente al suo arrivo a Maranello per la stagione 2025. In un primo momento sembrava nascere un binomio ideale: l’unione del marchio più iconico con il pilota dal grande appeal commerciale. Tuttavia, la realtà si è presto rivelata ben diversa, con Hamilton che viene costantemente superato dal compagno di squadra, Charles Leclerc, trasformando quelle che potevano essere soddisfazioni in una continua lotta sul circuito.

La crisi ha evidenziato il suo apice durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita dello scorso weekend, dove Hamilton, visibilmente disorientato, ha faticato a giustificare il settimo posto, distaccato di 30 secondi da Leclerc in una gara di 50 giri. Si potrebbe pensare che il campione abbia tutta la mente concentrata sul prossimo GP di Miami, mentre si ambienta alla guida della nuova monoposto SF-25; tuttavia, un altro evento di grande rilievo è in calendario negli Stati Uniti: l’iconica Met Gala di New York.

È stato un inizio difficile per Hamilton in Ferrari.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Hamilton pensa a una Met Gala senza precedenti

Solo 24 ore dopo la gara di domenica, Hamilton assumerà il ruolo di co-presidente dell’edizione 2025 insieme a Pharrell Williams, presso il Metropolitan Museum of Art. Quest’anno il tema "Black Dandyism" celebra l’influenza della cultura afro nella moda, concentrandosi in particolare sull’abbigliamento maschile. Il pilota definisce l’evento “enorme” e ne riconosce pienamente la portata, sia in ambito stilistico che culturale.

In un’intervista a Vogue, Hamilton ha rivelato: “Ho sempre sognato di partecipare alla Met Gala e ho ricevuto il mio primo invito nel 2015. Per me è stato un privilegio, ma nel 2021 non volevo essere semplicemente un’ombra in mezzo alla folla. Lavorando insieme al grande amico Law Roach, mi è venuta l’idea di organizzare un tavolo dedicato, invitando alcuni designer afro emergenti: un modo per offrire supporto nell’abbigliamento degli ospiti e creare nuove opportunità. Quel momento avrebbe potuto diventare un vero e proprio spazio di dialogo, volto a dare voce a chi storicamente è stato sottorappresentato.”

Quattro anni dopo, il pilota guida ormai l’edizione 2025 della Met Gala e si mostra deciso a non lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità. “Spero che la Met Gala di quest’anno stimoli conversazioni e rafforzi il legame tra moda e autoespressione, evidenziando la profonda impronta della cultura afro”, ha spiegato Hamilton. “Voglio dimostrare che siamo padroni della nostra identità e che la moda può diventare uno strumento per abbattere pregiudizi, celebrando la nostra umanità e dignità. Nel contesto attuale, soprattutto negli Stati Uniti dove assistiamo a un arretramento della diversità, questo evento rappresenta un messaggio potente sulla necessità di elevare e celebrare la storia afro.”

Le giornate tra prove e la costante copertura mediatica della Formula 1 non riguardano più solo la competizione in pista: Hamilton ha trasformato il paddock in una vera passerella, esibendo le sue scelte sartoriali più recenti e confermandosi come il re degli ingressi trionfali.

Hamilton ha rivoluzionato la moda in F1

Non sorprende che il campione stia ponderando attentamente il look da sfoggiare a New York, previsto per il prossimo lunedì sera. "Osservando le immagini degli uomini neri del passato, si nota quanto fossero eleganti. Io ed il mio stylist, Eric McNeal, abbiamo pianificato ogni dettaglio della nostra presenza alla Met Gala. Entrambi siamo molto attenti alle scelte di moda e spero che questo inviti anche gli altri partecipanti a riflettere sulle proprie decisioni, prendendosi il tempo per apprezzare un’esposizione la cui narrazione è davvero sorprendente", ha commentato.

Per Hamilton, l’opportunità di co-presiedere questo evento rappresenta un momento fondamentale, ulteriormente valorizzato dalla compresenza di Pharrell. "Il momento è tutto: aver collaborato come co-presidente insieme a lui rende questa esperienza ancora più speciale. Sin da bambino ammiravo Pharrell per il suo stile innovativo e oggi, poter condividere questo ruolo, significa lasciare un segno indelebile nel nostro percorso e mandare un messaggio che non potrà essere cancellato."

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato