Lewis Hamilton potrebbe decretare il futuro di Max Verstappen

Lewis Hamilton ha collezionato successi straordinari nelle prime stagioni della Formula 1, ma dal 2022 il suo rendimento ha subito un netto calo, prima in Mercedes e adesso in Ferrari.

Questa flessione potrebbe, infatti, aprire la strada a nuove opportunità per Max Verstappen, che potrebbe trovare la sua chance nel 2026 o nel 2027. Con l’arrivo della stagione 2026, caratterizzata da nuove normative e vetture rinnovate, Hamilton intende sfruttare un contesto completamente diverso, capace di riaccendere le sue ambizioni e permettergli di tornare a competere ai massimi livelli, a patto che la Ferrari mantenga standard elevati sotto il profilo tecnico.

Senza dubbio, il campione britannico opterà per aspettare il 2026, stagione che promette di rivoluzionare il panorama della F1 con innovazioni regolamentari e meccaniche aggiornate. L’idea di conquistare un ottavo titolo continua a essere un forte stimolo personale, anche se il passaggio al nuovo contesto potrebbe svelare eventuali limiti se le vetture non si adattano al suo stile di guida.

Con un contratto valido fino al 2026, ogni possibile decisione, tra il proseguire la carriera e un eventuale ritiro, influenzerà anche l’assetto futuro della Ferrari, costringendo la scuderia a cercare un successore che, già affiancato a Leclerc, possa continuare la tradizione dei rossi.

Qualora la Red Bull dovesse incontrare problemi legati al motore o all’assetto della vettura in questo nuovo scenario, e se Verstappen vedesse maggiori possibilità di successo con Ferrari, il sette volte campione potrebbe decidere di attivare una clausola che lo porti nella scuderia italiana in sostituzione di Hamilton.

La Ferrari ha già dichiarato di essere pronta a integrare un altro campione del mondo nel proprio team al fianco di Leclerc, rendendo plausibile che un’offerta per Verstappen possa concretizzarsi in tempi brevi e cambiare gli equilibri in pista nei prossimi anni.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

