Red Bull schernisce la crisi di Lewis Hamilton in Ferrari

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è stato definito "disperato" da un alto dirigente della Formula 1 dopo un inizio di stagione 2025 piuttosto deludente con la Ferrari.

Il consulente Red Bull F1, Helmut Marko, ha commentato le difficoltà del campione, suggerendo che Hamilton potrebbe essere in attesa di un cambiamento decisivo. In dichiarazioni a F1 Insider, Marko, 81 anni, è stato molto critico nei confronti della stella della Ferrari: "Sembra, senza dubbio, essere disperato.

Credo che stia aspettando la macchina del 2026 e confida che la Ferrari non solo trovi il 'colpo grosso', ma sviluppi anche una vettura che si adatti meglio alle sue esigenze", ha commentato.

Sebbene Hamilton non abbia avuto voce in capitolo nella progettazione della SF-25, le sue critiche aperte verso la macchina Ferrari aprono la porta a un'influenza sullo sviluppo del prossimo modello della Scuderia. Questa possibilità potrebbe aumentare le sue possibilità di titolo nel 2026 oppure, al contrario, il modo in cui la Ferrari interpreterà i nuovi regolamenti definirà se il campione resterà o appenderà definitivamente il casco al chiodo.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

