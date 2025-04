Hamilton LASCIA l'Italia a causa della crisi della Ferrari!

Le nubi della tempesta si addensano a Maranello, mentre l’incubo che Ferrari sta vivendo con Lewis Hamilton continua a far tremare la Scuderia, nonostante il sette volte campione al momento si trovi lontano dalla città.

Il tempo stringe per entrambi, poiché è necessario intervenire con miglioramenti significativi prima della prossima gara, fissata per il weekend prossimo a Miami. Il pilota, che compie 40 anni quest’anno, non rimarrà in Italia.

Al contrario, era previsto che tornasse nel Regno Unito questo venerdì per inaugurare la nuova flagship store di Fanatics Collectibles nel cuore di Londra. Sull’iconica Regent Street, l’evento di apertura a mezzogiorno avrebbe visto Hamilton tagliare il nastro e distribuire pacchetti di carte collezionabili ai presenti.

Forse allontanarsi dalla pressione della “bolla Ferrari” potrà aiutarlo mentre si adatta al tanto pubblicizzato SF-25. Il sette volte campione si troverà nuovamente al centro dell’attenzione a Miami, dove ogni sua mossa sarà sottoposta a un attento scrutinio.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

