Lewis Hamilton sorpreso dalla stella della Ferrari nel suo nuovo ruolo

Lewis Hamilton è rimasto colpito da una mossa inaspettata proveniente dalla scuderia Ferrari F1, che ha visto uno dei suoi piloti assumere un ruolo sorprendente.

Nonostante il famoso campione britannico abbia mostrato un certo abbattimento durante il weekend del Gran Premio dell'Arabia Saudita, un episodio in garage ha portato un po’ di sollievo sia a Hamilton che a Charles Leclerc.

Mentre entrambi erano concentrati sull’ottimizzazione della SF‑25, Zhou Guanyu, pilota di prova e riserva per la Ferrari F1, si è improvvisamente offerto come fotografo e videomaker del team. Il gesto, immortalato in una compilation condivisa sui social ufficiali della scuderia e dallo stesso ex pilota, ha colto i due compagni completamente impreparati quando hanno visto uno dei loro utilizzare una fotocamera al loro posto.

Zhou, che ha gareggiato con Sauber attraversando le diverse trasformazioni in Alfa Romeo e Stake, ha perso il posto da titolare per la stagione 2025, proprio mentre Ferrari riaccoglieva un suo ex talento dell’accademia. Per il pilota quarantenne non è stato facile ambientarsi in Scuderia, soprattutto considerando i risultati altalenanti ottenuti nelle prime cinque gare della stagione.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

