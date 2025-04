Hamilton termina la sua intervista dopo soli 37 secondi

Il sette volte campione di Formula 1, Lewis Hamilton, si è mostrato particolarmente riservato al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2025.

Il pilota, che quest’anno compie 40 anni, ha spesso parlato con estrema franchezza alla stampa nel corso della sua stagione di debutto con la Ferrari, rivelando una certa delusione nel commentare le sue aspettative settimanali con la SF‑25. Queste dichiarazioni riflettono chiaramente le difficoltà che il campione sta incontrando nell’adattarsi a una nuova realtà tecnica e competitiva.

Giunto alla pista di Yeda, Hamilton è partito dalla settima posizione in griglia, posizionandosi immediatamente dietro a Carlos Sainz, il pilota che lo ha preceduto in Scuderia.

Inoltre, il britannico ha visto il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, partire dalla quarta posizione e conquistare il suo primo podio in questa stagione 2025, evidenziando ulteriori difficoltà di Hamilton nell’adattarsi al veicolo Ferrari, un passaggio che si sta rivelando estremamente impegnativo dopo dodici stagioni con la Mercedes.

Hamilton rimane senza parole davanti alle prestazioni della Ferrari in F1

Nel corso dell’anno, il pilota ha invitato i tifosi a temperare le proprie aspettative mentre cercava di ambientarsi con la nuova monoposto. Tuttavia, con un calendario di 24 gare in corso, permangono numerosi interrogativi su come un campione della sua levatura possa incontrare ostacoli così marcati. Il debutto di Ollie Bearman, che ha saputo concludere la sua prima partecipazione alla Ferrari raccogliendo punti, e la rapida adattabilità di Kimi Antonelli, che ha ereditato il sedile ex-Mercedes di Hamilton, accentuano il contrasto in un ambiente in continua evoluzione, dove anche una leggenda si trova a lottare nel mezzo del gruppo.

Alla fine della gara, dopo non essere riuscito a migliorare la partenza dalla settima posizione, Hamilton ha ammesso l’amara realtà della sua situazione al volante della Ferrari. Quando gli è stato chiesto se avesse mai provato un attimo di serenità durante la prova domenicale, il pilota ha commentato: "No, nemmeno per un secondo. È evidente che la vettura può competere da terza posizione, e Charles ha fatto un ottimo lavoro oggi, quindi non posso incolparlo." Invocato a precisare ulteriormente le ragioni del suo malessere, Hamilton ha semplicemente risposto "No", concludendo l’intervista dopo appena 37 secondi.

