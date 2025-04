La Ferrari ESPLODE alla stampa su Hamilton

Fred Vasseur, responsabile della Ferrari, ha risposto con fermezza alle critiche sul rendimento di Lewis Hamilton, difendendo con decisione il nuovo pilota.

Durante un'intervista dopo il Gran Premio dell'Arabia Saudita, Vasseur ha commentato la cosiddetta "drammatica" perdita di forma di Hamilton, sottolineando che siamo solo a cinque gare e che i risultati, sia in salita che in discesa, sono il normale corso della competizione: "So che ad alcuni piacerebbe leggere domani titoli sensazionalisti come 'Fred lo ha detto', ma si tratta di banalità.

"Quando siamo in forma, non diventiamo campioni del mondo, e nei momenti difficili non cadiamo nel baratro. Basta osservare come si è comportato Max: ha trionfato in Giappone, a Bahréin è stato a 30 secondi da Piastri e in Arabia Saudita ha conquistato il secondo posto partendo dalla pole position", ha spiegato Vasseur.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

