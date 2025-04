Charles Leclerc ESPLODE contro la Ferrari dopo le qualifiche!

Charles Leclerc ha espresso critiche molto dure nei confronti della Ferrari per le prestazioni deludenti della sua vettura durante le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Il pilota monegasco, classificatosi quarto, ha dichiarato alla stampa: “È ancora una delusione. Ho registrato un giro eccellente, nonostante la macchina risulti estremamente difficile da guidare; abbiamo dato il massimo.

"Mi rendo conto però che il rendimento attuale non è all’altezza delle nostre ambizioni e c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto per migliorare l’aderenza, pur apprezzando l’equilibrio che la vettura riesce a offrire.

“Cosa posso aspettarmi per la prossima prova? Non molto, sarà una sfida ardua. Tuttavia, sono soddisfatto di come si siano svolte le mie uscite finora, nonostante la costante sensazione di spingersi al limite.

"Dobbiamo accettare la situazione così com’è e lavorare con determinazione per migliorare”, ha aggiunto il pilota.

Correlato: Griglia di partenza del GP dell'Arabia Saudita, penalità incluse

Come si configura il Campionato Costruttori in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio del Bahrain ha segnato la continuazione del dominio McLaren in Formula 1, anche se non sono mancate alcune sorprese.

Sul circuito di Sakhir non c’è stato margine d’errore per nessuno dei piloti, sia veterani che rookie, tutti in un modo o nell’altro vittime dell’elevato degrado gomme che ha caratterizzato la pista.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, sfruttando al meglio la gara, e la Red Bull è finalmente riuscita a portare entrambi i piloti a punti. Una gradita sorpresa è il fatto che la Haas continui a raccogliere punti nel Campionato Costruttori, posizionandosi addirittura davanti ad Aston Martin e Williams.

1. McLaren – 151 punti

2. Mercedes – 93 punti

3. Red Bull Racing – 71 punti

4. Ferrari – 57 punti

5. Haas – 20 punti

6. Williams – 19 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 7 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato