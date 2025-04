Vi presentiamo la griglia di partenza per il Gran Premio dell'Arabia Saudita 2025 di Formula 1.

Max Verstappen partirà dalla pole position, dopo aver conquistato il primo posto in maniera sorprendente, affiancato nella prima fila da Oscar Piastri. Nella seconda fila scenderanno in pista George Russell e Charles Leclerc, mentre la terza vedrà Kimi Antonelli e Carlos Sainz pronte a lottare sin dal via.

Il pilota spagnolo ha superato Lewis Hamilton – colui che gli aveva tolto il posto in Ferrari – e, con il sette volte campione del mondo che partirà dalla quarta fila insieme a Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Lando Norris completeranno i primi dieci, delineando una griglia estremamente competitiva.

Il britannico ha commesso un grave errore all’inizio della sessione di Q3, rimanendo bloccato nella parte bassa dell’ultima eliminatoria. Solo un vero miracolo potrebbe far vedere una McLaren capace di recuperare molte posizioni o addirittura lottare per il podio, dato il disastro che ha caratterizzato questa fase della qualificata.

L’incidente ha infatti ribaltato le aspettative, evidenziando quanto ogni minimo errore possa avere ripercussioni decisive sull’intero weekend di gara e rendendo la sfida ancor più avvincente per tutti gli appassionati.

Cosa è successo durante le qualifiche del GP dell'Arabia Saudita?

Max Verstappen ha approfittato del disastro McLaren e ha conquistato la Pole Position per il Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il pilota della Red Bull ha ottenuto il primo posto con un tempo di 1:27.294 secondi, appena 0.010 più veloce di Oscar Piastri.

Dietro di loro, in seconda fila, ci saranno George Russell e Charles Leclerc. Seguono Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly e Lando Norris, che ha chiuso decimo dopo il suo incidente.

Per la Q2, Lewis Hamilton si è salvato per soli 0.007 secondi, riuscendo a strappare l’ultimo biglietto per l’ultima fase. Sono stati eliminati Alexander Albon, Liam Lawson, Fernando Alonso, Isack Hadjar e Oliver Bearman.

Le differenze sin dalla Q1 sono state minime tra tutti i piloti. Ad esempio, il passaggio alla Q2 è stato deciso per pochi millesimi e alla fine sono stati eliminati Lance Stroll, Jack Doohan, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Gabriel Bortoleto.

Così si è conclusa la sessione di qualifica del Gran Premio dell’Arabia Saudita, valida per il Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Oscar Piastri 3 George Russell 4 Charles Leclerc 5 Kimi Antonelli 6 Carlos Sainz 7 Lewis Hamilton 8 Yuki Tsunoda 9 Pierre Gasly 10 Lando Norris 11 Alexander Albon 12 Liam Lawson 13 Fernando Alonso 14 Isack Hadjar 15 Oliver Bearman 16 Lance Stroll 17 Jack Doohan 18 Nico Hulkenberg 19 Esteban Ocon 20 Gabriel Bortoleto

