Programma e canali TV del GP dell'Arabia Saudita

Diamo un’occhiata a tutti gli orari e ai canali televisivi per l’attività di domenica del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Il circuito internazionale di Jeddah sarà la prossima tappa della stagione in cui Lewis Hamilton cercherà un risultato migliore con la Ferrari dopo il weekend amaro in Bahrain, Andrea Kimi Antonelli proverà a confermarsi come rivelazione e Carlos Sainz punterà a ritrovare ritmo con la Williams.

Dall’altro lato, Aston Martin e Fernando Alonso cercheranno di lasciarsi alle spalle le difficoltà di questa prima parte di stagione.

Potrebbe essere un fine settimana speciale per Colapinto, perché se Jack Doohan continuerà a deludere, aumenteranno le sue possibilità di prendere quel sedile.

Ecco tutto quello che devi sapere in vista della domenica: orari e canali TV per diversi paesi dell’America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Domenica 20 aprile

Gara:

Italia: 19:00 / DAZN

19:00 / DAZN Argentina: 14:00 / Star +

14:00 / Star + Colombia: 12:00 / Star +

12:00 / Star + Messico: 11:00 / Fox Sports

11:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 10:00 / ESPN

Cosa è successo nella FP3 del GP dell’Arabia Saudita?

La McLaren ha di nuovo mostrato tutta la sua forza con il risultato della terza sessione di prove libere. Lando Norris ha fatto segnare il miglior tempo della sessione, battendo Oscar Piastri di soli 0.024 secondi; tuttavia, il distacco dal resto del gruppo è superiore al mezzo secondo.

Alle loro spalle si è piazzato George Russell, davanti a Max Verstappen, Charles Leclerc, Alexander Albon e Carlos Sainz. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli hanno completato la Top 10.

Fernando Alonso ha chiuso in una deludente 14ª posizione e Lewis Hamilton continua ad avere problemi, fermandosi solo al 12° posto.

Andiamo a vedere i risultati della terza sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

FP3 GP dell’Arabia Saudita 2025

