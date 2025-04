L'arrivo di Hamilton alla Ferrari è stato MOLTO criticato

Luca Di Montezemolo, ex presidente della Ferrari in Formula 1, ha definito “senza anima” l’attuale incarnazione della scuderia italiana, commentando un inizio di stagione che si è rivelato deludente sin dai primi giorni con Lewis Hamilton.

Il sette volte campione, giunto da Mercedes dopo che la sua ex squadra aveva subito un brusco calo di rendimento a seguito delle nuove normative del 2022, era sembrato inizialmente rinvigorito nel nuovo contesto rossonero, ma i primi risultati non hanno confermato le aspettative dei tifosi.

Il pilota 40enne ha totalizzato soltanto 25 punti nelle prime quattro gare, mentre il compagno Charles Leclerc si posiziona lievemente in vantaggio con 32 punti nella classifica. La coppia non è ancora riuscita a conquistare una vittoria in Gran Premio e, a seguito della doppia squalifica registrata nel GP di Cina lo scorso mese, il team si trova attualmente al quarto posto nel campionato costruttori. Questi segnali preoccupano e fanno riflettere sulla reale capacità di Ferrari di tornare ai fasti del passato.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Critica la decadenza di Ferrari

Lo scorso weekend, durante il Gran Premio del Bahrain, Leclerc e Hamilton hanno concluso rispettivamente in quarto e quinto posto, un risultato che sembrava indicare una lieve ripartenza dopo l’introduzione delle prime aggiornamenti tecnici a Sakhir. Tuttavia, visitando il paddock della sua amata scuderia, Di Montezemolo ha espresso giudizi molto aspri, mettendo in luce le criticità dell’attuale assetto dirigenziale e la perdita di quella passione che un tempo caratterizzava Ferrari.

Parlando con Sky Italia, l’ex dirigente ha dichiarato: “Mi auguro che non ci limitiamo a salire sul podio, ma che riusciamo a vedere un’auto veramente in lizza per le vittorie. Ciò richiede una solida organizzazione e tempo”. Pur non precisando se il riferimento andasse a Fred Vasseur o alla gestione complessiva della squadra, le sue parole evidenziano una profonda preoccupazione per il futuro della Ferrari.

A 77 anni, Di Montezemolo rimane un convinto appassionato della scarica rossonera, ricordando come il suo intervento negli anni ’90 abbia trasformato radicalmente il team, portandolo ai vertici grazie ai numerosi titoli e al talento straordinario di Michael Schumacher. Secondo lui, l’attuale situazione è lontana dall’epoca in cui Ferrari sapeva trasmettere passione, dedizione e un’incessante volontà di non arrendersi. L’urgenza, quindi, è quella di ritrovare un’auto capace di tornare a vincere.

Concludendo, Di Montezemolo ha voluto riconoscere anche il valore di Lewis Hamilton, affermando: Hamilton è un grande pilota e un'icona della storia della Formula 1. “Sa bene che questa potrebbe essere la sua ultima opportunità: è venuto in Ferrari per vincere e chiudere la sua carriera in bellezza”, ha concluso, sottolineando l’importanza di ritrovare quell’anima e quella grinta che in passato hanno contraddistinto il leggendario team italiano.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato