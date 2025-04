F1 Oggi: I dettagli del GP del Bahrain che svelano il grande talento di Antonelli; Notizie scioccanti sulla salute di Schumacher

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di Domenico 13° aprile 2025 nel mondo della Formula 1.

Il Gran Premio del Bahrain ha confermato la superiorità di Oscar Piastri all'interno della McLaren, dimostrando che la qualità del pilota è indiscussa. ::: LEGGI DI PIÙ

George Russell ha conquistato un importante secondo posto al Gran Premio del Bahrain, mostrando una determinazione notevole nel contrastare Lando Norris nell'ultima rettilinea. ::: LEGGI DI PIÙ

Michael Schumacher firma il casco benefico che Jackie Stewart indossava durante la storica prova con la Tyrrell 006 F1 del 1973, usato in Bahrain in vista del Gran Premio di domenica. ::: LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli non ha conquistato punti nel Gran Premio del Bahrain, ma la sua gara non è stata deludente: ha messo in mostra manovre spettacolari che testimoniano il suo talento. ::: LEGGI DI PIÙ

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato