I dettagli del GP del Bahrain che svelano il grande talento di Antonelli

Andrea Kimi Antonelli non ha conquistato punti nel Gran Premio del Bahrain, ma la sua gara non è stata deludente: ha messo in mostra manovre spettacolari che testimoniano il suo talento.

Il circuito di Sakhir si è rivelato particolarmente impegnativo per Antonelli. Pur qualificandosi quarto, il giovane pilota non è riuscito a replicare quel risultato in gara, terminando undicesimo.

La prestazione ha comunque riservato momenti notevoli, come gli audaci sorpassi su Carlos Sainz e Max Verstappen, dimostrando che il talento di questo italiano è destinato a lasciare il segno per una generazione.

Dopo aver infranto due record, persino rispetto a Max Verstappen, Antonelli si conferma come uno dei migliori debutti degli ultimi tempi.

