Notizie scioccanti sulla salute di Michael Schumacher

Michael Schumacher firma il casco benefico che Jackie Stewart indossava durante la storica prova con la Tyrrell 006 F1 del 1973, usato in Bahrain in vista del Gran Premio di domenica.

Con questo gesto, Schumacher si unisce alla schiera dei campioni del mondo di F1 che hanno lasciato la loro firma su un cimelio destinato ad essere messo all’asta per sostenere la Race Against Dementia, l’organizzazione benefica promossa dallo stesso Stewart.

Il casco, che rappresenta un simbolo di solidarietà e di memoria storica, assume un ulteriore significato per la figura di Schumacher. Dopo l’incidente sciistico del 2013, durante il quale il sette volte campione del mondo subì gravi lesioni cerebrali mentre scendeva sulle Alpi francesi con suo figlio Mick, il pilota ha dovuto affrontare un difficile percorso di riabilitazione: evacuato in elicottero a Moutiers, poi trasferito in una struttura specializzata a Grenoble e successivamente curato all’ospedale universitario di Losanna, in Svizzera. Sempre affiancato dalla sua famiglia, che ha saputo proteggere gelosamente la sua privacy, Schumacher ha dimostrato carisma e impegno anche nella lotta contro patologie devastanti.

Come questo gesto segna un passo importante nella battaglia contro la demenza

Dodici anni dopo il terribile incidente, con l’aiuto concreto della moglie Corinna, Schumacher ha inciso le sue iniziali “MS” sul casco che sarà oggetto di asta per raccogliere fondi destinati alla ricerca e alla cura della demenza. Stewart ha commentato al Daily Mail: «È straordinario che Michael abbia potuto firmare il casco per una causa tanto nobile. La partecipazione sua e di sua moglie ha completato il gruppo di campioni che continua a sostenere questo impegno». Il casco, impreziosito dai colori del Royal Stewart Tartan, raccoglie le firme di tutti i campioni del mondo di F1 ancora in attività, tra cui Fernando Alonso, Lewis Hamilton e Max Verstappen, unendo storia e presente nella battaglia contro una malattia senza cura.

Fondata in seguito alla diagnosi di demenza a sua moglie Helen, Race Against Dementia sostiene finanziariamente e moralmente il talento scientifico emergente, promuovendo progetti di ricerca innovativi che accorciano i tempi per una possibile cura e per nuovi trattamenti.

