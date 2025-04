Lewis Hamilton ESPLODE contro la sua Ferrari in Bahrain

Lewis Hamilton è esploso durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain a causa delle prestazioni della sua Ferrari.

Durante un momento della FP1, il sette volte campione del mondo si è lamentato energicamente delle sensazioni al volante della SF-25 nella prima sessione del weekend.

Questo è quello che ha detto via radio quando gli è stato chiesto se volesse restare in pista un po’ di più: “Fa schifo, no”, a conferma del fatto che il pilota non si sente affatto a suo agio con la macchina.

"SE SIENTE HORRIBLE" 🫣



Lewis Hamilton no está de buenas hoy y se queja del Ferrari SF-25#F1xFSMX #BahrainGP pic.twitter.com/LGjgWtzpfX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 11, 2025

Una situazione che potrebbe preoccupare, considerando i numerosi problemi avuti nelle ultime gare. Nonostante la vittoria nella Sprint in Cina, Lewis non ha ottenuto grandi risultati di recente.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

