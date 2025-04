Svelato lo strano rifiuto di Hamilton alla Ferrari

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, non ha potuto scattare la foto tanto sognata del suo primo giorno in Ferrari, come riportato dai media italiani. La notizia arriva in un clima di grande attesa per l’ingresso del pilota in Formula 1 con il leggendario team italiano.

Hamilton ha ufficialmente fatto il suo ingresso in gennaio a Maranello, dove il team ha diffuso una serie di immagini d’impatto per accendere l’entusiasmo sui social e far sognare i tifosi in vista della stagione 2025.

La sua prima fotografia ufficiale in veste di pilota Ferrari, scattata davanti alla storica residenza di Enzo Ferrari e in un elegante completo, ha raccolto oltre 5,7 milioni di "mi piace" su Instagram, mentre altri post correlati hanno superato il milione di interazioni.

Recentemente è emerso che il mitico Ferrari F40, che compariva nella celebre immagine accanto a Hamilton, non era il modello scelto dal pilota. Secondo quanto riportato da Autosprint e citato dal Corriere della Sera, Hamilton avrebbe preferito che la foto includesse un F40 nero, ma il team ha optato per un’altra versione, nonostante siano ancora disponibili numerosi esemplari in quella tonalità.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

La foto del primo giorno di Hamilton

Sebbene un F40 nero avrebbe potuto esprimere in modo più audace lo stile del pilota, Ferrari ha preferito utilizzare un F40 rosso, in perfetto omaggio alla tradizione del marchio. Le porte e le finestre della storica residenza Ferrari sfoggiano il classico rosso, evocando il passato del brand e segnando l’inizio di una nuova era.

Il Ferrari F40 si è affermato come uno dei modelli sportivi di lusso più iconici del marchio, prodotto tra il 1987 e il 1992. Progettato per celebrare il 40º anniversario della casa, è considerato l’ultimo veicolo approvato personalmente da Enzo Ferrari prima della sua scomparsa nel 1988.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato