Hamilton affascinato dall'incredibile gesto del GP del Giappone

Il settimo campione di Formula 1, Lewis Hamilton, è rimasto profondamente colpito dall’intensità e dalla passione del Gran Premio del Giappone, tenutosi a Suzuka.

L’atmosfera vibrante ha permesso al pilota britannico di lasciarsi trasportare dall’emozione del momento, esprimendo la sua sincera ammirazione per uno spettacolo di altissimo livello. In un contesto in cui ogni curva è carica di adrenalina e ogni applauso racconta una storia, l’esperienza giapponese si è confermata come un’occasione unica di rinnovata energia e ispirazione.

Fin dall’inizio del weekend, la stella Ferrari ha fatto la sua comparsa nell’area dei fan, insieme al suo nuovo compagno Charles Leclerc, per intrattenere una folla in trepidante attesa. L’intervista in duo ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico entusiasta, apprezzando il carisma e l’energia contagiosa dei due piloti, e contribuendo a creare un’atmosfera festosa che ha valorizzato l’evento.

Il Giappone è rinomato per la passione incondizionata dei suoi tifosi verso la Formula 1 e, dopo un avvio complicato in questa nuova fase con Ferrari, Hamilton aveva bisogno di tutto il supporto possibile. La squadra ha vissuto momenti altalenanti: dalla gioia per il primo successo in rosso, avvenuto durante lo sprint del GP di Cina, fino a una doppia squalifica nell’evento principale che ha visto il campione totalizzare appena sette punti nelle sue prime tre gare complete.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

I fan adorabili di Suzuka conquistano il cuore di Hamilton

Salendo sul palco insieme a Leclerc, Hamilton è stato accolto da una valanga di sostenitori ansiosi di ascoltare l’intervista preludio al Gran Premio di domenica. L’atmosfera festosa ha inondato il circuito, trasformando quell’incontro in un’esperienza indimenticabile. Durante la sessione, il pilota si è fermato di colpo al vedere tre piccoli corridori vestiti con abiti da gara: uno con il classico completo Red Bull, un altro in toni papaya e un terzo nell’inconfondibile rosso Ferrari.

Visibilmente colpito e divertito, Hamilton ha estratto il suo cellulare per immortalare quel momento così speciale davanti alla folla. L’emozione è stata così contagiosa che l’interazione con i mini piloti non è passata inosservata: un video condiviso da Formula 1 sulla piattaforma "X" riportava il messaggio "I superfans rubano la scena", confermando come la passione e la spontaneità abbiano regnato sovrane durante la giornata.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato