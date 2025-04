La delusione di Leclerc con la Ferrari in Giappone

Charles Leclerc ha confessato di aver provato una grande delusione nei confronti della Ferrari durante la qualifica del Gran Premio del Giappone.

Il pilota monegasco ha dichiarato ai media dopo la sessione a Suzuka: "Non sono partito bene nel primo settore e questo mi ha penalizzato, anche se in parte non sorprendeva, visto che ci aspettavamo una McLaren molto competitiva e una Red Bull altrettanto forte.

"Sapevamo che non c’era margine per miracoli e, nonostante il risultato non fosse quello sperato, ho imparato molto: ieri ho compiuto un salto qualitativo nella preparazione della vettura per estrarne il massimo potenziale. Abbiamo sfruttato al meglio le risorse a disposizione e spero che ciò mi aiuti a tornare ai vertici in gara".

Cosa è successo in qualifica al GP del Giappone?

Max Verstappen ha fatto l’impossibile e ha battuto la McLaren conquistando la pole position del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha scritto una nuova pagina di storia a Suzuka con un tempo straordinario di 1:26.983, stabilendo il nuovo record della pista.

Ha preceduto Lando Norris di soli 0.012 secondi, con Oscar Piastri subito dietro, vicinissimo al compagno di squadra. Alle loro spalle si sono piazzati Charles Leclerc e George Russell. A completare la Top 10 ci sono Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Alexander Albon e Oliver Bearman.

Durante la Q2 abbiamo assistito a una nuova interruzione a causa di un principio d’incendio che ha causato una bandiera rossa, anche se non ha avuto conseguenze dirette sulle prestazioni dei piloti. Alla fine della sessione sono stati eliminati Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

La Q1, invece, non ha regalato grosse sorprese: sono usciti Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan (reduce da un brutto incidente nelle FP2) e Lance Stroll.

