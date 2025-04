Griglia di partenza del GP del Giappone, comprese le penalità

Il Gran Premio del Giappone si preannuncia come uno show imperdibile domenica mattina, e la griglia di partenza — penalità comprese — è già pronta a far discutere.

Max Verstappen scatterà dalla pole position, in una gara che potrebbe essere condizionata dalla pioggia. Le qualifiche sono state memorabili: dopo un inizio che lasciava presagire una possibile pole per Oscar Piastri, il campione olandese ha tirato fuori una delle sue magie, firmando un giro che entra di diritto tra i migliori della sua carriera.

Il quattro volte campione del mondo ha regalato un colpo da maestro nell’ultimo tentativo, conquistando la pole sul circuito dove ha celebrato il suo secondo titolo iridato. Emozioni forti per i tifosi olandesi che hanno puntato la sveglia presto per vivere un momento storico della Formula 1.

In prima fila con lui ci sarà Lando Norris, il più veloce dei due McLaren, mentre Piastri ha dovuto accontentarsi della terza posizione. Charles Leclerc guida la coppia Mercedes, con George Russell subito dietro.

Isack Hadjar sorprende affiancando una prestazione poco brillante di Lewis Hamilton. Alexander Albon e l’esuberante Oliver Bearman chiudono la top ten, mentre Carlos Sainz partirà solo 15° dopo una penalità di tre posizioni.

Griglia di partenza GP del Giappone 2025

Così partiranno i piloti a Suzuka per la terza gara del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

Posizione Pilota 1 Max Verstappen 2 Lando Norris 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 George Russell 6 Kimi Antonelli 7 Isack Hadjar 8 Lewis Hamilton 9 Alexander Albon 10 Oliver Bearman 11 Pierre Gasly 12 Fernando Alonso 13 Liam Lawson 14 Yuki Tsunoda 15 Carlos Sainz 16 Nico Hulkenberg 17 Gabriel Bortoleto 18 Esteban Ocon 19 Jack Doohan 20 Lance Stroll

Cosa è successo in FP3 al GP del Giappone?

La McLaren ha dominato in lungo e in largo la terza e ultima sessione di prove libere prima del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula 1. Lando Norris ha segnato il miglior tempo con un ottimo 1:27.965, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri per soli 0.026 secondi.

Alle loro spalle si sono piazzati George Russell, Charles Leclerc e Max Verstappen, mentre la Top 10 è stata completata da Lewis Hamilton, Alexander Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar.

Carlos Sainz ha chiuso in undicesima posizione e sembra trovarsi meglio sulla Williams, anche se è stato penalizzato dalla FIA. Giornata difficile invece per Fernando Alonso, che non ha trovato il ritmo ed è finito solo 15°.

L’ultima sessione prima delle qualifiche è stata interrotta due volte dalla bandiera rossa, entrambe per piccoli incendi provocati dal passaggio delle monoposto.

Ecco i risultati completi della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, valido per il Mondiale 2025 di Formula 1:

FP3, GP del Giappone 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Oscar Piastri 3 George Russell 4 Charles Leclerc 5 Max Verstappen 6 Lewis Hamilton 7 Alexander Albon 8 Pierre Gasly 9 Yuki Tsunoda 10 Isack Hadjar 11 Carlos Sainz 12 Liam Lawson 13 Kimi Antonelli 14 Jack Doohan 15 Fernando Alonso 16 Oliver Bearman 17 Gabriel Bortoleto 18 Esteban Ocon 19 Lance Stroll 20 Nico Hulkenberg

