Il boss della Ferrari rimprovera Leclerc e Hamilton

Fred Vasseur, capo della Ferrari, ha espresso il suo disappunto per le prestazioni in qualifica di Charles Leclerc e Lewis Hamilton al GP del Giappone.

In un’intervista a Motorsport, il dirigente ha osservato che in Q1 e Q2 le condizioni erano decisamente migliori, mentre in Q3 non è riuscito a esprimere appieno il potenziale della vettura.

Pur consapevoli che il quarto posto di partenza non è l’obiettivo finale, considerano questo risultato un passo avanti importante sulla strada del miglioramento continuo.

Vasseur ha approfondito l’analisi della sessione: “In Q3 è fondamentale mettere insieme tutti gli elementi. Al primo tentativo, Charles ha affrontato una chicane decisiva in maniera eccellente, mentre nel secondo non ha replicato lo stesso livello di prestazioni.

"Ora occorre analizzare con attenzione cosa sia accaduto in quell’ultima curva. Anche se avessimo recuperato, saremmo rimasti quarti, a pochi decimi dalla McLaren, il che ci fa capire che il lavoro è tutt’altro che finito.

"Lewis aveva combattuto bene nelle prime fasi, ma in Q3 non è riuscito a mantenere il ritmo. A volte, un piccolo errore, magari dettato dalle condizioni atmosferiche, può fare la differenza".

Correlato: UFFICIALE: la FIA prende la decisione sull'incidente Sainz-Hamilton

Come procede il Campionato Costruttori prima del GP del Giappone?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.