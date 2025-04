UFFICIALE: la FIA prende la decisione sull'incidente Sainz-Hamilton

La FIA ha confermato ufficialmente la sua decisione riguardo l’incidente tra Lewis Hamilton e Carlos Sainz durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2025.

Hamilton e Sainz si sono presentati ai commissari dopo la sessione di qualifica per il Gran Premio del Giappone. Quest’ultimo, che corre con la Williams sin dall’inizio della stagione, è stato sottoposto a indagine per aver ostacolato la progressione del suo eventuale successore in Ferrari.

I commissari hanno deciso di infliggergli una sanzione. Al termine della sessione, Carlos ha bloccato Lewis. Il sette volte campione del mondo ha comunque tentato di impostare un giro veloce, ma è stato costretto a ritirarsi alla prima curva a seguito dell’incidente provocato dalla Williams.

Il pilota madrileno è stato immediatamente indagato per un possibile inadempimento dell’articolo 37.5 del regolamento sportivo, che stabilisce che “ogni pilota che partecipi alla qualifica e che, a giudizio dei commissari, rallenti inutilmente in pista o impedisca il sorpasso ad un altro, può essere sanzionato in conformità con l’articolo 37.4.”

Sainz ha subito una penalizzazione di tre posizioni, consentendo a Fernando Alonso, Liam Lawson e Yuki Tsunoda di guadagnare ciascuno un posto in classifica. Di conseguenza, Carlos dovrà partire dalla quindicesima posizione domenica. Per Hamilton, tuttavia, l’incidente non ha modificato il risultato, poiché è riuscito ad accedere alla Q3 assicurandosi l’ottava posizione.

Cosa è successo nelle qualifiche del GP del Giappone?

Max Verstappen ha fatto l’impossibile e ha battuto la McLaren conquistando la pole position del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula 1. Il pilota della Red Bull ha scritto una nuova pagina di storia a Suzuka con un tempo straordinario di 1:26.983, stabilendo il nuovo record della pista.

Ha preceduto Lando Norris di soli 0.012 secondi, con Oscar Piastri subito dietro, vicinissimo al compagno di squadra. Alle loro spalle si sono piazzati Charles Leclerc e George Russell. A completare la Top 10 ci sono Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Alexander Albon e Oliver Bearman.

Durante la Q2 abbiamo assistito a una nuova interruzione a causa di un principio d’incendio che ha causato una bandiera rossa, anche se non ha avuto conseguenze dirette sulle prestazioni dei piloti. Alla fine della sessione sono stati eliminati Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Liam Lawson e Yuki Tsunoda.

La Q1, invece, non ha regalato grosse sorprese: sono usciti Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Jack Doohan (reduce da un brutto incidente nelle FP2) e Lance Stroll.

