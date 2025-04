Lewis Hamilton parla del potenziale della Ferrari nel 2025

Lewis Hamilton ha svelato il vero potenziale della Ferrari per la stagione 2025 di Formula 1.

Il sette volte campione del mondo ha parlato con i media presenti a Suzuka, rivelando cosa pensa davvero del livello della Scuderia di Maranello: "Sono al 100% sicuro che possiamo risolvere qualsiasi problema ci si presenti.

"Abbiamo assolutamente tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo team. Negli ultimi mesi ho davvero osservato da vicino come lavora la squadra. Dobbiamo restare concentrati e lavorare sodo, perché credo che abbiamo il potenziale per lottare per le prime posizioni, già da questo weekend in Giappone.

"Se avessimo lasciato la macchina com’era – o meglio, il cambiamento che abbiamo fatto è stato comunque un miglioramento – penso che saremmo potuti arrivare nelle prime tre posizioni in qualifica, e il risultato finale sarebbe stato molto diverso, molto probabilmente," ha ammesso.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

