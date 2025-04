Charles Leclerc dà un verdetto preoccupante sulla McLaren

Charles Leclerc ha dato un verdetto piuttosto preoccupante sul potenziale della McLaren in vista del resto del weekend del Gran Premio del Giappone di Formula 1.

Il pilota monegasco, parlando con la stampa, ha espresso il suo punto di vista sulle prestazioni della squadra di Woking: "Dobbiamo fare attenzione con le previsioni perché la McLaren sembra davvero su un altro pianeta.

"Sento di avere un’idea più chiara su come massimizzare il nostro potenziale, e questo è sempre positivo. Anche se ero frustrato, non sono riuscito a fare nemmeno un giro completo. Ogni volta c’era traffico, una bandiera rossa, un’altra bandiera rossa, e ancora un’altra.

"È stato frustrante da quel punto di vista, ma penso che sia stata comunque una giornata costruttiva. Abbiamo fatto molti cambiamenti. Credo sia stata una buona giornata. Ho imparato molto sulla macchina oggi, e penso di aver capito meglio dove voglio migliorare in vista delle prossime gare. E questo è sempre un buon segno," ha concluso.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

