La Ferrari svela il fattore che potrebbe rovinare il suo weekend in Giappone

La Ferrari svela un fattore che potrebbe rovinare il weekend del GP del Giappone 2025

Fred Vasseur, team principal della Scuderia, ha parlato ai media presenti a Suzuka dopo la giornata di prove libere del venerdì: “Charles e Lewis erano soddisfatti del bilanciamento.

"Domani però il vento cambierà, e questo significa che l’equilibrio della vettura sarà completamente diverso. Avremo vento a favore nei tratti veloci e contro nel rettilineo.

Sarà l’opposto di quanto visto oggi, e per i piloti sarà molto complicato da gestire. Sarà così per tutti, ma dobbiamo farci trovare pronti. Non siamo ancora al livello della McLaren, però la differenza non è così grande come può sembrare.

"Nell’era del budget cap non è possibile portare aggiornamenti importanti a Suzuka, come un nuovo alettone anteriore o un fondo. Sarebbe troppo costoso anche solo in termini di logistica e trasporto," ha ammesso Vasseur.

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Giappone 2025?

Yuki Tsunoda ha avuto un esordio decisamente positivo al volante della Red Bull Racing, mentre Liam Lawson ha nuovamente deluso durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula 1.

Il pilota giapponese ha chiuso in sesta posizione, a soli 0.107 secondi da Max Verstappen, dimostrando subito grande feeling con la RB. Dall’altra parte del box, invece, il sostituto di Sergio Pérez ha terminato solo tredicesimo, battuto perfino da un pilota di riserva di Alpine.

Il miglior tempo è stato firmato da Lando Norris con un crono di 1:28.549, appena 0.163 davanti a George Russell. A seguire, le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

A completare la Top 10 ci sono stati Fernando Alonso, Isack Hadjar, Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Qui trovate i risultati delle FP1 del Gran Premio del Giappone, valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.

FP1 GP del Giappone 2025

