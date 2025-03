Explotan contra la ARROGANCIA de Liam Lawson con Checo Pérez

Jacques Villeneuve iluminó no dudó en criticar lo que vio en Liam Lawson como una actitud excesivamente arrogante contra Sergio Pérez.

En una entrevista con NZCasino, Villeneuve relató que Lawson comenzó su aventura en la F1 en 2025 con una actitud muy distinta a la mostrada en 2023, cuando debutó –una tendencia que ya se perfilaba en 2024.

"No debemos olvidar que entró en la Fórmula 1 con una arrogancia desmedida. El año pasado se presentaba asegurando que sería extraordinario y, al no obtener resultados, la reacción se volvió aún más fuerte.

"En definitiva, registró el peor rendimiento en un monoplaza de Red Bull y ahora está pagando el precio por ello. Estas dos carreras no le han traído nada positivo en el paddock. Al unirte a Red Bull, debes estar a la altura desde el primer instante, y ese es el precio que se cobra para formar parte del mejor equipo.

"¿Te arriesgas? Claro, pero si fallas, la penalización es altísima. Yo esperaba que le dieran un poco más de tiempo, quizás concediéndole tres carreras más en la próxima triple jornada en Europa para poder tomar una decisión informada. Lamentablemente, ese margen de maniobra no le fue concedido a Lawson.

"Ellos disponen de información que nosotros no tenemos, y saben perfectamente que Lawson no rinde como se esperaba. Además, Suzuka es un circuito peligroso; no se puede presentarse con una mentalidad equivocada. Han concluido que el piloto parece agotado y, por ello, era mejor sustituirlo lo antes posible para que, quizá, pueda recuperarse", comentó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

