Charles Leclerc mostra la sua frustrazione per l'inizio complicato della stagione 2025 con la Ferrari.

Il pilota monegasco ha parlato con i media presenti a Suzuka e non ha nascosto il proprio disappunto: "Abbiamo sicuramente la sensazione di non aver sfruttato al massimo le nostre possibilità in queste prime due gare.

È frustrante, ma non significa che non possiamo riprenderci. Sappiamo che la stagione è ancora molto lunga e, come ho già detto, passo dopo passo possiamo costruire qualcosa di grande.

"Ogni volta che si commettono errori, si impara qualcosa, soprattutto quando questi errori costano tanto. Ovviamente tutti spingiamo al limite per avvicinarci il più possibile, ma la doppia squalifica è stata un colpo durissimo e non era quello di cui avevamo bisogno.

"Alla fine, la prima parte della stagione è stata davvero complicata. Le prime due gare sono state difficili, il ritmo non era quello che ci aspettavamo, e perdere ancora più punti ci ha danneggiato molto come squadra.

"Ma sono convinto che impareremo da tutto questo, e ovviamente, quando succedono episodi del genere, analizziamo cosa è andato storto e cerchiamo di correggere il processo", ha concluso Leclerc.

Correlato: URGENTE: Ferrari sotto inchiesta FIA per il Giappone

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato