URGENTE: Ferrari sotto inchiesta FIA per il Giappone

Dopo la doppia squalifica nel precedente Gran Premio della Cina, la Ferrari è finita nuovamente sotto indagine da parte della FIA in vista del weekend del GP del Giappone.

Secondo quanto riportato da Motorsport Italia, è quanto accaduto tra il team di Maranello e l’organo di controllo: "In un comunicato diffuso sulla bacheca ufficiale di Suzuka e sul sito della federazione, è stato ufficializzato che entrambe le SF-25 risultano pienamente conformi al Regolamento Tecnico F1 2025.

“La FIA ha annunciato questa mattina a Suzuka che le due Ferrari erano state selezionate dopo il GP della Cina per essere sottoposte ai controlli tecnici più approfonditi, eseguiti dal team guidato da Jo Bauer dopo ogni gara, scegliendo due vetture tra le prime dieci classificate.

"La FIA aveva disposto che le due rosse (#16 e #44) venissero esaminate per verificare il rispetto delle norme relative alle soste ai box e ai sistemi di controllo previsti dalla direttiva tecnica TD022," si legge nel report.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

