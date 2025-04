UFFICIALE: La decisione della FIA sulla penalità di Lewis Hamilton

La FIA comunica la decisione ufficiale sulla possibile penalità a Lewis Hamilton dopo le prove del venerdì a Suzuka.

L’organo di governo dell’automobilismo ha comunicato la propria decisione dopo l’investigazione che ha coinvolto il sette volte campione del mondo. Ferrari e Aston Martin sono state convocate dai commissari per essere entrate in pit lane in modo non conforme, utilizzando la corsia veloce durante l’ingresso.

Secondo le indicazioni fornite dal direttore di gara Rui Marques, le vetture dovevano accedere ai box seguendo un ordine predefinito, una norma che, in alcuni casi, non è stata rispettata da squadre e piloti. Sia il britannico che il canadese sono stati ascoltati dai commissari, dal momento che la responsabilità dell’ingresso corretto in corsia box ricade sul team.

Dopo aver valutato la situazione, i commissari hanno riconosciuto che, pur trattandosi di una sessione piena di imprevisti, le regole erano state chiaramente espresse. Per questo motivo, hanno deciso di limitarsi a un semplice richiamo verbale, senza procedere con sanzioni più pesanti in queste circostanze.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

