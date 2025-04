La risposta sfrenata di Hamilton alle critiche alla Ferrari!

Lewis Hamilton risponde duramente alle critiche ricevute per l’inizio di stagione in Ferrari.

Nonostante il momento turbolento vissuto dalla Scuderia, il sette volte campione del mondo non si lascia intimidire dai media giapponesi e lancia un messaggio chiaro: “Qualcuno ha suggerito che dovrei perdere fiducia nella squadra. Ma davvero pensate che sia una cosa sensata?

"Ho sempre saputo che, lasciando la Mercedes, avrei aperto un nuovo capitolo in un ambiente diverso, con una cultura e dei compagni completamente nuovi. Non è qualcosa a cui ci si abitua dall’oggi al domani.

"Non ho idea da dove escano certe storie, ma sono estremamente entusiasta del mio futuro in Ferrari. Ho piena fiducia nel progetto che stiamo costruendo insieme. Il lascito della Ferrari è innegabile e la sua storia è leggendaria. Non vedo l’ora di far parte di questa famiglia e conquistare nuovi successi con loro.

"Hanno analizzato i dati, hanno imparato da ciò che è successo, e questo per me ha fatto la differenza. Ammiro profondamente lo sforzo costante del team per migliorarsi. È per questo che l’incidente non mi ha causato troppa frustrazione. Semplicemente, è andata così," ha dichiarato.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

