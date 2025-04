La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si è conclusa sotto bandiera rossa ed è stata caratterizzata da numerosi incidenti e interruzioni. La sessione è stata spezzettata e caotica, con errori dei piloti e situazioni impreviste che hanno complicato il lavoro delle squadre.

La McLaren ha chiuso al comando con una doppietta: Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle poche tornate valide, battendo il compagno Lando Norris. Alle loro spalle si è piazzato un sorprendente Isack Hadjar, seguito da Lewis Hamilton e Liam Lawson.

Completano la Top 10 George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly e Carlos Sainz. La sessione ha visto ben quattro bandiere rosse: la prima causata da un brutto incidente per Jack Doohan con la sua Alpine, finita violentemente contro il muro di gomme alla curva 1.

In seguito, Fernando Alonso ha commesso un errore da solo, rimanendo bloccato in una via di fuga. Le ultime due interruzioni sono state provocate da piccoli incendi nell’erba lungo il circuito, che hanno richiesto l’intervento dei commissari per precauzione.

Risultati, FP2 GP del Giappone 2025

Ecco la classifica completa della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, valido per il Campionato del Mondo di Formula 1 2025:

FP2 GP del Giappone 2025

FP2 GP del Giappone 2025

Posizione Pilota 1 Oscar Piastri 2 Lando Norris 3 Isack Hadjar 4 Lewis Hamilton 5 Liam Lawson 6 George Russell 7 Charles Leclerc 8 Max Verstappen 9 Pierre Gasly 10 Carlos Sainz 11 Alexander Albon 12 Nico Hulkenberg 13 Gabriel Bortoleto 14 Esteban Ocon 15 Oliver Bearman 16 Kimi Antonelli 17 Fernando Alonso 18 Yuki Tsunoda 19 Lance Stroll 20 Jack Doohan

Correlato: Qualifiche F1 oggi: programmi in diretta e canali TV per il GP del Giappone 2025

Cosa è successo nelle FP1 del GP del Giappone 2025?

Yuki Tsunoda ha avuto un esordio decisamente positivo al volante della Red Bull Racing, mentre Liam Lawson ha nuovamente deluso durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2025 di Formula 1.

Il pilota giapponese ha chiuso in sesta posizione, a soli 0.107 secondi da Max Verstappen, dimostrando subito grande feeling con la RB. Dall’altra parte del box, invece, il sostituto di Sergio Pérez ha terminato solo tredicesimo, battuto perfino da un pilota di riserva di Alpine.

Il miglior tempo è stato firmato da Lando Norris con un crono di 1:28.549, appena 0.163 davanti a George Russell. A seguire, le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

A completare la Top 10 ci sono stati Fernando Alonso, Isack Hadjar, Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Qui trovate i risultati delle FP1 del Gran Premio del Giappone, valido per il Mondiale 2025 di Formula 1.

FP1 GP del Giappone 2025

FP1 GP del Giappone 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 George Russell 3 Charles Leclerc 4 Lewis Hamilton 5 Max Verstappen 6 Yuki Tsunoda 7 Fernando Alonso 8 Isack Hadjar 9 Kimi Antonelli 10 Carlos Sainz 11 Alexander Albon 12 Ryo Hirasawa 13 Liam Lawson 14 Pierre Gasly 15 Oscar Piastri 16 Lance Stroll 17 Nico Hulkenberg 18 Gabriel Bortoleto 19 Oliver Bearman 20 Esteban Ocon

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato