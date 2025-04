La PROMESSA della Ferrari ad Hamilton e Leclerc

Ferrari fa una promessa a Lewis Hamilton e Charles Leclerc dopo il difficile inizio di stagione.

Dopo un avvio di campionato complicato, in casa Ferrari si lavora per cambiare rotta. Fred Vasseur, team principal della Scuderia, ha parlato dei prossimi passi in un’intervista a Autoracer.it e ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi piloti.

"Tutta la squadra, ora più che mai, deve concentrarsi sull’obiettivo di mettere Charles e Lewis nelle condizioni di poter sfruttare costantemente tutto il potenziale della SF-25.

"Ci siamo riusciti solo al venerdì e nella Sprint in Cina. In Formula 1, i dettagli fanno la differenza: dalla preparazione del weekend in fabbrica, fino all’esecuzione in pista adattandosi alle condizioni che cambiano di continuo in gara.

"Una volta che avremo messo tutto a punto, avremo un’idea più chiara di dove ci troviamo".

Correlato: La VERITÀ sul futuro di una delle stelle della Ferrari

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato