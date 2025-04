La VERITÀ sul futuro di una delle stelle della Ferrari

È emersa la verità su uno dei protagonisti della Ferrari, al centro di voci e speculazioni dopo gli ultimi risultati altalenanti.

Secondo quanto riportato da funoanalisitecnica.com, all’interno del team di Maranello la posizione su Fred Vasseur, team principal della Scuderia, è ben chiara nonostante le difficoltà affrontate di recente.

"In base alle informazioni raccolte dalla nostra redazione, possiamo affermare che le motivazioni non sono affatto legate al presunto sedile instabile, poiché, almeno per ora, il transalpino gode della massima fiducia da parte dei vertici del team."

"Elkann continua a credere in Fred, anche alla luce del piano di lavoro previsto per i prossimi mesi, con l’obiettivo di tornare a competere al vertice della categoria. L’imprenditore nato a New York ha ricevuto diverse garanzie sul futuro a breve termine della Scuderia, pronta a fare il passo necessario per tornare in lotta al vertice nella stagione 2025.

"In Ferrari non si alza bandiera bianca, e i sogni iridati sono ancora vivi. Il giudizio nei confronti del team principal resta invariato, anche se il nipote di Gianni Agnelli ha consigliato un approccio diverso, più adatto a evitare polemiche inutili", hanno commentato.

Come sta andando il Mondiale Piloti F1 2025 dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha visto un dominio totale da parte della McLaren, con Piastri e Norris semplicemente troppo forti per il resto della griglia. Lando Norris resta al comando del Mondiale Piloti in questo inizio di stagione 2025, grazie al secondo posto conquistato a Shanghai.

Per i piloti spagnoli è stata una giornata da dimenticare: Alonso ancora una volta non ha visto la bandiera a scacchi e Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo punto con la Williams solo grazie alle squalifiche di altri piloti.

I rookie continuano a pagare lo scotto dell’esordio, in particolare Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Fa eccezione Andrea Kimi Antonelli, che continua a brillare e occupa il quinto posto in classifica piloti.

La seconda gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha lasciato sensazioni contrastanti: ha vinto la Sprint, ma è stato poi squalificato dal Gran Premio della Cina.

