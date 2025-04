Viene alla luce il momento IMBARAZZANTE di Lewis Hamilton!

L’ex pilota di Formula 1 David Coulthard ha riportato alla luce un episodio piuttosto curioso (e un po’ imbarazzante) che ha visto protagonista Lewis Hamilton.

Durante un’intervista nel Red Flags Podcast, lo scozzese ha raccontato che il sette volte campione del mondo si sarebbe addormentato in piena emergenza a bordo di un elicottero, lasciando intendere che, forse, la sera prima fosse stato a far festa.

Secondo Coulthard, l’episodio risale a circa 12 anni fa, durante le riprese di un servizio per la BBC. A causa del maltempo, furono costretti ad un atterraggio d’emergenza.

"Andammo a prendere Lewis insieme ai Red Arrows, la pattuglia acrobatica della RAF, credo fosse alla base RAF Scampton. Ricordo che lo prelevammo con un elicottero che atterrò a Battersea, l’unico punto di Londra dove si può fare."

"Decollammo da Battersea, io mi sedetti accanto al pilota e Lewis, che era dietro, si addormentò. Probabilmente aveva fatto festa la notte prima o qualcosa del genere," ha raccontato Coulthard.

Il volo non fu affatto tranquillo: durante il tragitto verso l’aeroporto, una fitta nebbia costrinse l’equipaggio ad atterrare in un campo di mais, visto che tra Battersea e la destinazione c’erano enormi pale eoliche. E Hamilton? Continuò a dormire per tutti quei 45 minuti.

Alla fine, una volta migliorate le condizioni, ripresero il volo e arrivarono all’aeroporto senza problemi. Poi, accompagnarono la RAF per una dimostrazione spettacolare in pista, dove Lewis poté anche guidare la sua monoposto in una sorta di corsa improvvisata.

Coulthard conserva ancora oggi, appesa al muro del suo ufficio, una foto ricordo: lui su un jet da combattimento, Hamilton accanto alla sua F1. Un’esperienza folle e un servizio che non dimenticherà mai.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

