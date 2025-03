Le aspettative della Mercedes per Antonelli al GP del Giappone

Dopo il Gran Premio di Cina, Mercedes si sta concentrando sul continuo perfezionamento della vettura.

Andrew Shovlin ha illustrato gli ultimi miglioramenti apportati e ha anticipato cosa aspettarsi da Andrea Kimi Antonelli a Suzuka. Nelle prime due gare della stagione, il team tedesco si è attestato al secondo posto nel campionato costruttori, mostrando una competitività che lascia ben intravedere il potenziale per le prossime tappe.

George Russell, dopo una prestazione impeccabile in Cina, si è assicurato il terzo posto in classifica piloti, rimanendo a soli nove punti dal McLaren Lando Norris. Il team principal, Toto Wolff, aveva già sottolineato che Mercedes è il secondo team più veloce, evidenziando come la scelta di investire su di lui e sul giovane Antonelli rappresenti una parte fondamentale della loro strategia a lungo termine.

Cosa ha detto Shovlin su Suzuka e Kimi Antonelli?

Con il prossimo triple-header, Mercedes punta a continuare il perfezionamento della vettura. Shovlin esprime fiducia negli sviluppi tecnologici imminenti, che chiariranno rapidamente l’assetto competitivo della stagione. "Suzuka è un circuito eccezionale, fluido e veloce, molto apprezzato dai piloti," ha dichiarato. "Tuttavia, per Kimi Antonelli rappresenta la sua prima esperienza su questo tracciato, un vero banco di prova per un giovane atleta alla sua terza gara."

Il pilota, nonostante le difficoltà, sembra trarre grande piacere alla guida. Successivamente, la sfida continuerà al Bahrain, un circuito già noto dalle sessioni di test e che, con le sue peculiarità, offrirà nuove opportunità per puntare al podio. Infine, l’Arabia Saudita si presenta con un tracciato urbano, caratterizzato da un asfalto nuovo e insidioso, capace di mettere alla prova anche le migliori vetture.

"È emozionante iniziare la stagione con una vettura affidabile, che garantisce ai piloti la certezza di poter esprimere al meglio le proprie capacità e offre una maggiore prevedibilità nelle prestazioni. Siamo impazienti di scoprire cosa ci riserverà la prossima tappa", ha concluso Shovlin, lasciando intuire che dopo cinque gare avremo ben chiaro l’assetto finale della competizione.

