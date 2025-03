L'ENORME pericolo che la Ferrari potrebbe affrontare in Giappone e Bahrein

La Ferrari potrebbe trovarsi in una situazione delicata in vista dei prossimi Gran Premi del Giappone e del Bahrain.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, le due prossime tappe del Mondiale saranno fondamentali per il prosieguo della stagione 2025: “La Ferrari è passata rapidamente dall’essere incompresa all’essere difficile da interpretare, ma tecnicamente ha le qualità di una grande monoposto, e sarebbe un peccato sprecarle.

“Capire la macchina può aiutare molto, ma il tempo stringe. Le prossime due gare saranno decisive. Contrariamente a quanto si pensa, Suzuka potrebbe non essere peggio di quanto visto in Cina, prima del ritorno in Bahrain, dove è atteso il nuovo fondo.

“Il primo pacchetto potrebbe allargare indirettamente il range di altezze da terra, ma non è stato progettato per risolvere un problema preciso. La SF-25 vanta un’ottima efficienza aerodinamica, ma il punto debole sembra risiedere nella rigidità del retrotreno.

“Questo non significa che non si possa fare molto di più lavorando sul setup. È un percorso che richiede chilometri e tempo per essere esplorato. Le mescole più dure potrebbero aiutare, così come le pressioni più alte non hanno dato problemi nella Sprint vinta a Shanghai”, si legge nel report.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

