Il più grande svantaggio della Ferrari rispetto alla Mercedes, secondo Leclerc

Charles Leclerc ha rivelato qual è, secondo lui, il principale svantaggio che la Ferrari ha nei confronti della Mercedes.

Il pilota monegasco, in dichiarazioni riportate da PlanetF1, ha spiegato così le differenze tra le due monoposto: “Quando ho parlato di dragster, intendevo che avevano una trazione davvero, davvero buona in uscita dalla curva 12.

“Penso che siamo stati più forti per buona parte del giro, ma arrivando alle curve 11 e 12 loro erano velocissimi. Non so di preciso quanto fossero più rapidi, probabilmente ci davano cinque decimi in tre curve.

“E questo basta per farli scappare, e poi per me diventa molto difficile superarli alla curva 14”, ha concluso Leclerc.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

