L'incredibile interpretazione della Ferrari dell'assurdità della Red Bull

La Ferrari ha detto la sua sul caso che sta facendo discutere il paddock: il rimpasto in casa Red Bull dopo appena due Gran Premi.

Fred Vasseur, team principal della Scuderia, ha parlato così in un’intervista concessa a L'Équipe, commentando la gestione dei piloti da parte del team di Milton Keynes: “Cambierei un pilota dopo due GP? Questi sono affari loro. Non si può sapere quanto sia difficile giudicare cosa accade davvero all’interno di un team.

“Non sai cosa succede, cosa li porta a prendere certe decisioni. Ci sono 12 miliardi di motivi dietro, che solo il team e il pilota conoscono. A volte nemmeno il pilota. Perciò preferisco non commentare.

“Può sembrare brutale, perché sono passate solo due gare, ma noi non abbiamo nemmeno il 10% delle informazioni per giudicare. Odio quando la gente giudica quello che facciamo, quindi non lo farò con gli altri”, ha concluso.

Correlato: ULTIMA ORA: la Ferrari conferma il nuovo pilota per il Bahrein!

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato