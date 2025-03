Lewis Hamilton ha ammesso che il suo team ha commesso un errore molto pesante, dopo essere stato squalificato dal Gran Premio della Cina per l’eccessiva usura dei pattini sotto la vettura.

In un’intervista rilasciata a Sky Sports F1, il sette volte campione del mondo ha spiegato: "Abbiamo fatto alcune modifiche, ma non abbiamo alzato davvero la macchina. Sommando questo ad alcune prove che Leclerc ha fatto in Bahrain, entrambe le direzioni si sono rivelate inutili", ha dichiarato.

Hamilton aveva inizialmente chiuso al sesto posto, un risultato comunque deludente dopo aver vinto la Sprint del sabato. L’altezza della sua Ferrari dopo quella vittoria poteva già essere un campanello d’allarme sul potenziale degrado dei pattini durante un’intera gara.

Ma non è stato l’unico colpito dalla squalifica: anche Charles Leclerc ha perso il suo quinto posto, dopo che la sua monoposto è stata dichiarata sotto il peso minimo consentito al termine dei controlli FIA.

Le parole di Hamilton sull’altezza della vettura lasciano intendere che Ferrari si sia lasciata sfuggire l’occasione per garantire la regolarità della monoposto. Anche Pierre Gasly è stato squalificato alla fine della gara domenicale per lo stesso motivo: vettura sotto peso minimo durante i controlli di routine della FIA.

Com’è la classifica Costruttori dopo il GP della Cina?

Il Gran Premio della Cina ha confermato il momento magico della McLaren in Formula 1, ma nel Mondiale Costruttori non mancano le sorprese.

Sul circuito di Shanghai non c’è stato spazio per nessuno: esperti e rookie sono stati travolti dal dominio McLaren, con Piastri e Norris semplicemente imprendibili per tutti.

Mercedes ha mostrato solidità ed è tra i team che hanno sfruttato meglio la gara, mentre in casa Red Bull si conferma un copione a senso unico: Liam Lawson è finito di nuovo nelle retrovie, rendendo il team sempre più dipendente da Verstappen.

Ma la vera sorpresa resta la Williams, che dopo due gare si ritrova appaiata alla Ferrari, una situazione che in pochi avrebbero potuto immaginare. Un equilibrio favorito in parte anche dalla squalifica di Hamilton e Leclerc.

1. McLaren - 78 punti

2. Mercedes - 57 punti

3. Red Bull Racing - 36 punti

4. Williams - 17 punti

5. Ferrari - 17 punti

6. Haas - 14 punti

7. Aston Martin - 10 punti

8. Kick Sauber - 6 punti

9. Racing Bulls - 3 punti

10. Alpine - 0 punti

