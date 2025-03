Lewis Hamilton Oggi: Mette in mostra Verstappen; Squalificato in modo incredibile

GPFans ti propone le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di questo Lunedì 24 marzo 2025 in Formula 1.

Il Gran Premio di Cina ha offerto una performance spettacolare dominata dalla McLaren, con Óscar Piastri e Lando Norris che hanno mostrato una superiorità innegabile rispetto agli altri concorrenti. ::: LEGGI DI PIÙ

Frédéric Vasseur si è mostrato visibilmente irritato per il modo in cui il Formula One Management (FOM) ha trasmesso le comunicazioni radio di Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Cina. Durante la gara si percepiva come se il sette volte campione del mondo stesse disobbedendo a un ordine del team Ferrari, sebbene, secondo il responsabile del team, quell'impressione fosse ben lontana dalla realtà. ::: LEGGI DI PIÙ

La prestazione di Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Australia è stata giudicata imbarazzante, soprattutto a pochi giorni dalla squalifica subita al Gran Premio di Cina. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è diventato sinonimo di eccellenza e controversie sin dal suo ingresso in Ferrari. Il sette volte campione non ha esitato a denunciare quello che definisce un doppio standard nella copertura mediatica, prendendo come esempio la situazione di Max Verstappen. Nel Gran Premio d’Australia il pilota ha subito aspre critiche per non essere riuscito a estrarre il massimo dalla monoposto, situazione che ha alimentato i dibattiti sul reale potenziale della vettura e sul clima di tensione che caratterizza il team. ::: LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato