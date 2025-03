L'incredibile motivo per cui Hamilton è stato squalificato in Cina

Lewis Hamilton è stato squalificato dai risultati del Gran Premio di Cina dalla FIA a causa di una minima discrepanza nel suo monoposto, paragonabile allo spessore di una carta d’identità.

Il pilota britannico aveva inaugurato il weekend sprint in Cina in maniera spettacolare, conquistando la pole position nella gara sprint e vincendo il formato ridotto, scatenando un’esultanza immediata. Tuttavia, questa gioia iniziale si è rapidamente trasformata in preoccupazione, poiché sia in qualifica che nella gara principale sono emerse serie problematiche tecniche legate alla vettura.

Sotto la crescente pressione in pista, Hamilton ha deciso di cedere il sorpasso a Charles Leclerc, il quale, nonostante presentasse un’aleetta anteriore danneggiata, aveva dimostrato una maggiore velocità. Questa scelta, apparentemente mirata a contenere il rischio, non è bastata a evitare ulteriori complicazioni: le difficoltà in qualifica e durante la gara hanno evidenziato le lacune del monoposto, conducendo infine a un epilogo inaspettato con la squalifica di entrambi i piloti per motivazioni differenti.

Il monoposto di Hamilton era inferiore di 0,5 millimetri al limite

Craig Slater ha illustrato chiaramente la questione, spiegando che due normative regolavano le condizioni dei piloti Ferrari, entrambe volte a garantire l’uguaglianza tecnica tra le squadre. Nel caso di Lewis Hamilton, si trattava del blocco antiscivolamento posto sotto la vettura, la cui misura risultava inferiore al minimo previsto. Secondo il regolamento, infatti, lo spessore minimo richiesto è di 9 millimetri, mentre nel caso del britannico si sono riscontrati solo 8,5 millimetri – una differenza paragonabile allo spessore di una comune carta d’identità.

Questa norma è stata concepita per evitare che le auto viaggino troppo basse, ottenendo così un vantaggio ingiusto in termini aerodinamici. Slater ha aggiunto: "Perché è successo questo? Durante un weekend a sprint, le squadre hanno apportato modifiche alla configurazione dei veicoli senza disporre di sessioni di prova sufficienti per verificare ogni regolazione." In conclusione, nonostante la differenza sia minima, il team dovrà accettare e conformarsi rigorosamente alle normative stabilite.

