Ferrari ha emesso un comunicato ufficiale in seguito alla squalifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc al Gran Premio di Cina, che ha comportato la perdita dei punti conquistati.

La Federazione Internazionale dell'Automobilismo (FIA confermata dopo la gara) ha spiegato che le sanzioni sono dovute a motivazioni differenti: l’auto di Leclerc risultava inferiore al peso minimo regolamentare all’esito dell’ispezione, mentre quella di Hamilton presentava un’usura eccessiva sulla piastra dei freni. Queste irregolarità hanno portato all’eliminazione delle posizioni quinte e seste, favorendo la scalata di altri piloti in classifica.

In un comunicato il team ha precisato: "Dopo la revisione post-gara della FIA è emerso che entrambe le vetture non rispettavano le normative, seppur per ragioni diverse. Il bolide 16 aveva un deficit di 1 kg, mentre il blocco frenante della vettura 44 risultava inferiore di 0,5 mm al limite. Charles ha adottato una strategia a una sosta, aumentando il consumo degli pneumatici e provocando il calo del peso al di sotto del minimo consentito; nel caso di Lewis, abbiamo leggermente sottovalutato l’usura della vettura."

L'inizio dell'incubo per Hamilton in Ferrari

La stagione in Ferrari non sembra avere un inizio fortunato per Hamilton. Dopo aver concluso decimo nel Gran Premio d’Australia, la squalifica in Cina ha ridotto il suo bottino a un singolo punto nei due momenti disputati.

Tuttavia, la vittoria nella gara sprint del GP di Cina gli ha permesso di superare Leclerc in classifica, rappresentando l’unica nota positiva in una stagione costellata di difficoltà. Arrivato in Ferrari con l’ambizione di contendersi un ottavo titolo mondiale, ora il pilota si trova indietro di 35 punti rispetto al leader provvisorio, Lando Norris.

Inoltre, Pierre Gasly è stato squalificato dopo aver conquistato l’undicesima posizione, dato che anche la sua vettura, a seguito del controllo della FIA, è risultata al di sotto del peso minimo regolamentare.

